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Американский боксер находится в коме после нокаута. Он дрался в андеркарде боя Усик – Уизерспун

Американский боксер находится в коме после нокаута. Он дрался в андеркарде боя Усик – Уизерспун
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Врачи сражаются за жизнь Патрика Дэя.

Американский боксер Патрик Дэй находится в коме после поражения нокаутом от своего соотечественника Чарльза Конвелла.

Как сообщает FightNews, по окончании поединка Дэй не смог самостоятельно покинуть ринг и был доставлен в один из госпиталей Чикаго. Там у Патрика случился приступ, после чего его прооперировали. Сейчас врачи сражаются за жизнь спортсмена.

  • Бой Дэй – Конвелл прошел в андеркарде боя Александр Усик – Чазз Уизерспун.
  • Усик дебютировал в супертяжелом весе и одержал победу.

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