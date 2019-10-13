Американский боксер Патрик Дэй находится в коме после поражения нокаутом от своего соотечественника Чарльза Конвелла.

Как сообщает FightNews, по окончании поединка Дэй не смог самостоятельно покинуть ринг и был доставлен в один из госпиталей Чикаго. Там у Патрика случился приступ, после чего его прооперировали. Сейчас врачи сражаются за жизнь спортсмена.

Бой Дэй – Конвелл прошел в андеркарде боя Александр Усик – Чазз Уизерспун.

Усик дебютировал в супертяжелом весе и одержал победу.

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