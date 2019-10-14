Инцидент произошел 1 октября в московской области. 32-летняя спортсменка возвращалась домой, когда на нее напал сосед Вадим Таций.

Причина конфликта не ясна, но, как сообщает «Комсомольская Правда», нападавший угрожал девушке смертью, а в его руках был предмет, похожий на нож. Усмирить мужчину смогли только приехавшие на место инцидента полицейские. Повреждения спортсменки оцениваются как нетяжелые.

На нападавшего завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Очигава – серебряный призер Олимпиады-2012.

Также в активе спортсменки две победы на ЧМ и три – на чемпионатах Европы.

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