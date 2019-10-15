Артур Бетербиев прокомментировал подготовку к бою с Александром Гвоздиком.

«Когда я дерусь, то отключаюсь от всего остального. Когда тренируюсь, всегда фокусируюсь только на предстоящем поединке. Знаю только, что Гвоздик чемпион, потому что именно он станет моим следующим соперником. Я даже не помню других чемпионов, пока их имена меня не касаются.

Так-то я хочу драться со всеми лучшими в дивизионе. Но сейчас мне предстоит бой с Гвоздиком, и для меня это делает его единственным полутяжем в мире. Не просто лучшим, но единственным, о ком мне нужно беспокоиться», – сказал Бетербиев в интервью BoxingScene.

Бетербиев и Гвоздик никогда не проигрывали в профессиональной карьере: у Артура 14 побед и все нокаутами, а у Александра 17 побед и 14 нокаутами.

Гвоздик и Бетербиев встретятся 18 октября в Филадельфии. Победитель завоюет пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.

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