В Англии сразятся бойцы, у которых на двоих 186 поражений

В конце октября в Шеффилде пройдет бой между боксерами Джейми Куинном и Касом Хуссейном. Эти парни настолько крутые, что каждый из них провел под сотню боев на профессиональном ринге. Вот только с результатами у них не очень.

29-летний Куинн носит зычное прозвище Дьявольское дитя, но он настоящий ангел для соперников – на счету Джейми лишь пять побед. Показатели младшего на три года Хуссейна и того хуже – судья всего четыре раза поднял его руку, пишет The Sun.

На двоих у Джейми и Каса 186 поражений.

Куинн в последний раз выигрывал в 2016-м, Хуссейну посчастливилось победить в прошлом году.

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