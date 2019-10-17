Главное о поединке

Украинский боксер Александр Гвоздик (чемпион по версии WBC) и спортсмен из России Артур Бетербиев (чемпион IBF) проведут объединительный бой в полутяжелом весе. Это первый объединительный бой в полутяжелом весе с 2014 года, когда Сергей Ковалев победил Бернарда Хопкинса.

На счету Артура 14 побед в профи и ни единого поражения, правда, и топовых соперников у Бетербиева пока не было. Еще до перехода из любителей он выиграл чемпионат мира, а на Олимпиаде-2012 уступил в 1/4 финала Александру Усику. Гвоздик на тех же Играх выиграл бронзу. Также Александр выиграл все 17 поединков на профессиональном ринге, в том числе у Адониса Стивенсона (единственное поражение в карьере + кома после нокаута).

Гвоздик – СтивенсонGetty Images

У боксеров очень разные стили. Бетербиев берет напором и мощью ударов. В этой прямолинейности может таиться слабость спортсмена из России, ведь Гвоздик исполняет очень умный бокс – максимум движения и ложных ударов.

Бетербиев и Гвоздик уже бились 10 лет назад

Первый поединок боксеров состоялся 5 апреля 2009 года в предварительном раунде турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле. Тогда Бетербиев выиграл техническим нокаутом, а потом и взял турнир.

«Мы в любителях встречались с украинскими боксерами, которые сейчас чемпионы. С Гвоздиком я боксировал где-то на турнире и выиграл досрочно, не помню уже, что было в деталях. По-моему, я ему нос сломал, точно не помню. Они после второго раунда отказались боксировать», – рассказал Артур.

Гонорар и соперники по дивизиону

Гвоздик заработает 1,5 млн долларов. Это самый крупный гонорар в профессиональной карьере украинца. Сумма, которую получит Бетербиев, неизвестна.

Кто будет следующими соперниками боксеров пока неизвестно. Полутяжелый вес – один из самых конкурентных в боксе. Дмитрий Бивол, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Энтони Ярд – топов, с которыми можно представить следующие поединки, предостаточно.

Что говорят друг о друге

Только хорошее. «Знаю, что я хорош, но Гвоздик тоже в порядке. В противном случае он бы не стал чемпионом мира. В той же степени хороши и другие чемпионы – Дмитрий Бивол и Сергей Ковалев. Моя следующая цель – подраться с другим чемпионом. После этого смогу называть себя лучшим чемпионом в полутяжелом весе. Но этот день еще не настал. У меня много целей, но пока я сфокусирован на поединке с Гвоздиком», – сказал Бетербиев.

«Бетербиев – сильнейший соперник, чемпион мира. У него все бои выиграны нокаутом. Это высочайший панчер. Для таких вызовов у меня включается экстраконцентрация. Ты понимаешь, что такой соперник не простит твою ошибку, за нее можно расплатиться всем боем», – ответный комментарий от украинского боксера.

Бойцы ушли от вопросов, связанных с конфликтом России и Украины. «Любая война – это плохо для людей. Но я не хочу об этом говорить. Это очень далеко от Канады, где я и проживаю», – сказал Бетербиев. Ему же вторит и Гвоздик: «Я просто спортсмен, и мне не хочется проводить какие-либо параллели. Я живу в Калифорнии, а Артур проживает в Монреале. Я ничего об этом не знаю».

Как прошла дуэль взглядов

Всего их было две, первая 14 октября.

Вторая на пресс-конференции 16-го – за два дня до боя.

Обе прошли предельно спокойно, без провокаций.

Где и когда пройдет бой

Поединок состоится 18 октября на арене Liacouras Center в американской Филадельфии.

Посмотреть бой можно на Первом канале. На Украине бой покажет телеканал «Интер». Начало – примерно в 5:00 утра (мск) 19 октября.

Артур БетербиевFrom Official Website

Кто фаворит

На сегодняшний день фаворитом объединительного поединка букмекеры считают украинского боксера. На победу Гвоздика дается коэффициент 1,78. На победу Бетербиева – 2,01. Можно озолотиться на ничьей – коэффициент на нее составляет 26,00.

«Не вижу, кто может его победить». Бетербиев побьется за титул IBF среди полутяжей

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