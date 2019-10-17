Getty Images

«Любая война – это плохо для людей». Что нужно знать о бое Бетербиева с украинцем Гвоздиком

«Любая война – это плохо для людей». Что нужно знать о бое Бетербиева с украинцем Гвоздиком
Александр Петров

10 мин. назад

Будет жаркая битва в Филадельфии.

Главное о поединке

Украинский боксер Александр Гвоздик (чемпион по версии WBC) и спортсмен из России Артур Бетербиев (чемпион IBF) проведут объединительный бой в полутяжелом весе. Это первый объединительный бой в полутяжелом весе с 2014 года, когда Сергей Ковалев победил Бернарда Хопкинса.

На счету Артура 14 побед в профи и ни единого поражения, правда, и топовых соперников у Бетербиева пока не было. Еще до перехода из любителей он выиграл чемпионат мира, а на Олимпиаде-2012 уступил в 1/4 финала Александру Усику. Гвоздик на тех же Играх выиграл бронзу. Также Александр выиграл все 17 поединков на профессиональном ринге, в том числе у Адониса Стивенсона (единственное поражение в карьере + кома после нокаута).

Гвоздик – Стивенсон

Гвоздик – СтивенсонGetty Images

У боксеров очень разные стили. Бетербиев берет напором и мощью ударов. В этой прямолинейности может таиться слабость спортсмена из России, ведь Гвоздик исполняет очень умный бокс – максимум движения и ложных ударов.

Бетербиев и Гвоздик уже бились 10 лет назад

Первый поединок боксеров состоялся 5 апреля 2009 года в предварительном раунде турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле. Тогда Бетербиев выиграл техническим нокаутом, а потом и взял турнир.

«Мы в любителях встречались с украинскими боксерами, которые сейчас чемпионы. С Гвоздиком я боксировал где-то на турнире и выиграл досрочно, не помню уже, что было в деталях. По-моему, я ему нос сломал, точно не помню. Они после второго раунда отказались боксировать», – рассказал Артур.

Гонорар и соперники по дивизиону

Гвоздик заработает 1,5 млн долларов. Это самый крупный гонорар в профессиональной карьере украинца. Сумма, которую получит Бетербиев, неизвестна.

Кто будет следующими соперниками боксеров пока неизвестно. Полутяжелый вес – один из самых конкурентных в боксе. Дмитрий Бивол, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Энтони Ярд – топов, с которыми можно представить следующие поединки, предостаточно.

Что говорят друг о друге

Только хорошее. «Знаю, что я хорош, но Гвоздик тоже в порядке. В противном случае он бы не стал чемпионом мира. В той же степени хороши и другие чемпионы – Дмитрий Бивол и Сергей Ковалев. Моя следующая цель – подраться с другим чемпионом. После этого смогу называть себя лучшим чемпионом в полутяжелом весе. Но этот день еще не настал. У меня много целей, но пока я сфокусирован на поединке с Гвоздиком», – сказал Бетербиев.

«Бетербиев – сильнейший соперник, чемпион мира. У него все бои выиграны нокаутом. Это высочайший панчер. Для таких вызовов у меня включается экстраконцентрация. Ты понимаешь, что такой соперник не простит твою ошибку, за нее можно расплатиться всем боем», – ответный комментарий от украинского боксера.

Бойцы ушли от вопросов, связанных с конфликтом России и Украины. «Любая война – это плохо для людей. Но я не хочу об этом говорить. Это очень далеко от Канады, где я и проживаю», – сказал Бетербиев. Ему же вторит и Гвоздик: «Я просто спортсмен, и мне не хочется проводить какие-либо параллели. Я живу в Калифорнии, а Артур проживает в Монреале. Я ничего об этом не знаю».

Как прошла дуэль взглядов

Всего их было две, первая 14 октября.

Вторая на пресс-конференции 16-го – за два дня до боя.

Обе прошли предельно спокойно, без провокаций.

Где и когда пройдет бой

Поединок состоится 18 октября на арене Liacouras Center в американской Филадельфии.

Посмотреть бой можно на Первом канале. На Украине бой покажет телеканал «Интер». Начало – примерно в 5:00 утра (мск) 19 октября.

Артур Бетербиев

Артур БетербиевFrom Official Website

Кто фаворит

На сегодняшний день фаворитом объединительного поединка букмекеры считают украинского боксера. На победу Гвоздика дается коэффициент 1,78. На победу Бетербиева – 2,01. Можно озолотиться на ничьей – коэффициент на нее составляет 26,00.

«Не вижу, кто может его победить». Бетербиев побьется за титул IBF среди полутяжей

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте