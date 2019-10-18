Getty Images

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес перед боем

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес перед боем
Eurosport

6 мин. назад

Ноздря в ноздрю идут.

В Филадельфии прошла церемония взвешивания участников боксерских поединков, которые пройдут ночью 19 октября на арене «Центр Лиакурас».

В главном бое вечера встретятся боец из России Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик. Боксеры-полутяжи показали практически идентичный вес. Бетербиев – 79,15 кг, а Гвоздик – 79,06 кг.

  • Победитель боя покинет ринг с поясами чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
  • Бетербиев и Гвоздик никогда не проигрывали в профессиональной карьере: у Артура 14 побед и все нокаутами, а у Александра 17 побед и 14 нокаутами.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте