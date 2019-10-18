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Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес перед боем
Ноздря в ноздрю идут.
В Филадельфии прошла церемония взвешивания участников боксерских поединков, которые пройдут ночью 19 октября на арене «Центр Лиакурас».
В главном бое вечера встретятся боец из России Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик. Боксеры-полутяжи показали практически идентичный вес. Бетербиев – 79,15 кг, а Гвоздик – 79,06 кг.
- Победитель боя покинет ринг с поясами чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
- Бетербиев и Гвоздик никогда не проигрывали в профессиональной карьере: у Артура 14 побед и все нокаутами, а у Александра 17 побед и 14 нокаутами.
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