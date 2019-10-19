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Бетербиев нанес Гвоздику первое поражение в карьере в бою за титулы WBC и IBF
Россиянин победил нокаутом.
Российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика в титульном бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
Бетербиев нокаутировал Гвоздика в десятом раунде. Артур остается непобедимым, для Александра это поражением стало первым в карьере.
За поединком, состоявшимся в Филадельфии, из зала наблюдали Александр Усик и Тайсон Фьюри.
- Статистика Бетербиева: 15 побед из 15 в профессиональном статусе, все – нокаутом.
- У Гвоздика 17 побед и одно поражение.
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