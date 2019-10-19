Российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика в титульном бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

Бетербиев нокаутировал Гвоздика в десятом раунде. Артур остается непобедимым, для Александра это поражением стало первым в карьере.

За поединком, состоявшимся в Филадельфии, из зала наблюдали Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Статистика Бетербиева: 15 побед из 15 в профессиональном статусе, все – нокаутом.

У Гвоздика 17 побед и одно поражение.

«Любая война – это плохо для людей». Что нужно знать о бое Бетербиева с украинцем Гвоздиком

Качай приложение Eurosport для iOS и Android