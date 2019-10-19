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«Благодарю Россию и Украину». Речь, следующий соперник и бонус Бетербиева
Звездный день для российского боксера.
Промоутер Артура Бетербиева Боб Арум назвал имя следующего соперника боксера. Им станет китайский боец Мэн Фаньлун.
Бетербиев нокаутировал Гвоздика и взял титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC. Арум рассказал, что Фаньлун является обязательным претендентом на бой за чемпионские пояса в полутяжелом весе. Поединок пройдет в начале 2020 года в Китае во время празднования местного Нового года, сообщает Boxing Scene.
Кроме того, стало известно, что Федерация бокса России поощрит Бетербиева. Но неизвестно, в чем именно будет выражен бонус.
«Мы дополнительно поощрим Артура. Ждем его в России. Он – большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет», – передает слова генерального секретаря ФБР Умара Кремлева ТАСС.
- Фаньлун провел 16 поединков и победил в каждом из них.
- У Бетербиева 15 побед, все – нокаутом.
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