Промоутер Артура Бетербиева Боб Арум назвал имя следующего соперника боксера. Им станет китайский боец Мэн Фаньлун.

Бетербиев нокаутировал Гвоздика и взял титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC. Арум рассказал, что Фаньлун является обязательным претендентом на бой за чемпионские пояса в полутяжелом весе. Поединок пройдет в начале 2020 года в Китае во время празднования местного Нового года, сообщает Boxing Scene.

Артур. Сам Артур после боя с Гвоздиком выразил сопернику теплый респект. Боец давал местному телеканалу интервью на английском (бой проходил в США), в конце которого переключился на русский, чтобы обратиться к фанатам и оппоненту. «Хочу поблагодарить российских болельщиков, всю Россию, Украину. Ничего страшного, сегодня Александр Гвоздик проиграл – в следующий раз выиграет. Это бокс, кто-то должен был сегодня выйти победителем», –Артур.

Кроме того, стало известно, что Федерация бокса России поощрит Бетербиева. Но неизвестно, в чем именно будет выражен бонус.

«Мы дополнительно поощрим Артура. Ждем его в России. Он – большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет», – передает слова генерального секретаря ФБР Умара Кремлева ТАСС.

Фаньлун провел 16 поединков и победил в каждом из них.

У Бетербиева 15 побед, все – нокаутом.

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