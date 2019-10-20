В ночь на 19 октября Артур Бетербиев победил в бою против Александра Гвоздика за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC. Украинский боец после поединка отправился в больницу с подозрением на травму головы.

«Я все еще с ним в больнице, я привез его прошлой ночью, потому что он пожаловался на боль в затылке из-за полученных туда ударов. Так что ему сделали скан и обнаружили, что, возможно, там есть что-то небольшое. Через шесть часов они сделали еще одно сканирование и в качестве меры предосторожности попросили нас задержаться еще на сутки. Так что мы отменили перелет, и я останусь с ним тут на еще одну ночь. Завтра доставлю его в свой дом в Нью Йорке, опять же, ради безопасности. А в понедельник он полетит домой. Он в порядке», – приводит слова агента Гвоздика Тедди Атласа ESPN.

У Бетербиева 15 побед, все – нокаутом.

Для Гвоздика поражение стало первым в карьере.

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