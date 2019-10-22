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Боксеры вошли во вкус и нечаянно нокаутировали судью

Боксеры вошли во вкус и нечаянно нокаутировали судью
Eurosport

23 мин. назад

Бедному рефери досталось.

Бойцы на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14, прошедшему в Японии, настолько вошли во вкус, что вместо друг друга отправили в нокаут судью.

Рефери поединка выполнял обязанности и пытался разнять боксеров, но один из азартных ребят случайно ударил его в голову. Судья упал и не сразу пришел в себя – бой пришлось ненадолго остановить.

  • Мероприятие проводилось в Японии.
  • Бирманский бокс также называется летвэй, вид боевого искусства зародился в Мьянме.
  • В России есть национальная федерация бирманского бокса.

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