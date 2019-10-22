Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя обвинен в сексуальном насилии.

Иск в отношении Оскара был подан в Калифорнии в начале октября. Директора промоутерской компании Golden Boy Promotions обвинила его бывшая подруга.

Истец добивается суда присяжных и возмещения ущерба. Женщина, которой было 29 лет на момент предполагаемого нападения в 2017 году, обвиняет Де ла Хойю в сексуальном насилии, гендерном насилии и умышленном причинении эмоционального стресса. В иске сказано, что на тот момент девушка и бывший боксер находились в отношениях, и он склонил ее к половому акту, несмотря на ее отказ. Позже ей поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

По информации The Guardian, в иске также сказано, что жертва до сих пор страдает от постоянных и ежедневных симптомов депрессии и тревоги.

Представитель 46-летнего промоутера заявил, что все обвинения ложны и являются следствием того, что его клиент – публичная персона.

Оскар – шестикратный чемпион мира в различных весовых категориях.

Мужчина завершил карьеру в 2009 году.

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