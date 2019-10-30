Назван следующий соперник российского боксера Дениса Лебедева и дата поединка.

По информации ТАСС, 21 декабря 40-летний Лебедев выйдет на ринг в Красноярске против южноафриканца Табисо Мчуну. Первоначальные новости о том, что соперником Дениса станет Илунга Макабу из Конго, оказались неверными.

В июле Лебедев объявил о завершении карьеры, но затем решил вернуться на профессиональный ринг.

Его статистика – 32 победы и два поражения. В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2018 года, боксер победил американца Майка Уилсона.

У Мчуну – 21 победа и пять поражений.

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