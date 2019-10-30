Российский боксер Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я здесь ради своей славы, своей истории. Моя новая команда – Бадди Макгирт и Тедди Крус – помогла мне вернуть веру в себя. И с этой командой я способен на большее. Вы могли видеть мой последний бой и небольшие изменения в моей технике, тактике и стиле. Я готов боксировать 12 раундов. У меня нет цели нокаутировать соперника, мне просто нужно следовать инструкциям тренера, и все будет хорошо.

Я уважаю этот шаг Альвареса и риск, на который он идет. Но он ничего не теряет, сменив весовую категорию, он просто пробует. Для меня же это свой вес, я в нем с самого первого боя. Я хочу огорчить многих, это мотивирует меня», – сказал 36-летний Ковалев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Бой между Ковалевым и Альваресом пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

Статистика Ковалева на профессиональном ринге – 34 победы, 3 поражения, одна ничья. Статистика Альвареса – 52 победы, одно поражение, две ничьи.

«Моя мотивация – побить этого рыжего чемпиона и потанцевать». Ковалев – про бой с Альваресом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android