Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что может возобновить карьеру.

«Могу ли я драться? Да, я держу этот вариант открытым. Это не будет возвращение ради возвращения, чтобы сломать кому-то челюсть. Это будет возвращение, чтобы побить рекорд.

Это привлекательно? Я бы сказал, что да, это круто. Джордж Форман сделал это. Кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом. Это довольно крутое достижение», – приводит слова Кличко Daily Mail.

Форман стал чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 45 лет.

Кличко сейчас 43 – у Владимира еще есть время, чтобы обдумать свой камбэк.

Ковалев: «У меня нет цели нокаутировать Альвареса. Готов боксировать 12 раундов»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android