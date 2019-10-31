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Альварес: «Ковалев лучший в своей категории, поэтому я выбрал его»
Канело хочет биться с лучшими.
Мексиканский боксер Сауль Альварес дал комментарий перед боем с Сергеем Ковалевым.
«Почему выбрал Ковалева? Потому что он лучший в своей категории, он один из лучших. Я выбрал его, чтобы сотворить историю, сразившись с одним из лучших.
Чувствую себя замечательно. Посмотрим в субботу, как все сложится, но сейчас я чувствую себя хорошо.
Мы испытываем огромное уважение к Ковалеву как к бойцу, уважаем его тренера и команду. Мы готовились к бою, тренировались и будем готовы в субботу победить», – цитирует Канело Bad Left Hook.
- Бой пройдет 2 ноября в Неваде. В Москве будет раннее утро 3 ноября.
- Для Альвареса это первый поединок в полутяжелом весе.
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