Мексиканский боксер Сауль Альварес дал комментарий перед боем с Сергеем Ковалевым.

«Почему выбрал Ковалева? Потому что он лучший в своей категории, он один из лучших. Я выбрал его, чтобы сотворить историю, сразившись с одним из лучших.

Чувствую себя замечательно. Посмотрим в субботу, как все сложится, но сейчас я чувствую себя хорошо.

Мы испытываем огромное уважение к Ковалеву как к бойцу, уважаем его тренера и команду. Мы готовились к бою, тренировались и будем готовы в субботу победить», – цитирует Канело Bad Left Hook.

Бой пройдет 2 ноября в Неваде. В Москве будет раннее утро 3 ноября.

Для Альвареса это первый поединок в полутяжелом весе.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android