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Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде реванша Джошуа и Руиса
Эх, а когда-то Александр сам дрался с Джошуа.
Стала известно дата поединка между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Бой состоится 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии и пройдет в андеркарде главного события – Энтони Джошуа постарается взять реванш у Энди Руиса. Афиша ивента уже появилась в соцсетях.
- Поветкин в последнем бою победил Хьюи Фьюри – двоюродного брата Тайсона Фьюри.
- Статистика 40-летнего Поветкина – 35 побед и два поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа).
- У Хантера – 18 побед и одно поражение.
Поветкин: «Хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Есть вероятность, что выйду на ринг до конца года»
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