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Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде реванша Джошуа и Руиса

Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде реванша Джошуа и Руиса
Eurosport

1 час назад

Эх, а когда-то Александр сам дрался с Джошуа.

Стала известно дата поединка между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Бой состоится 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии и пройдет в андеркарде главного события – Энтони Джошуа постарается взять реванш у Энди Руиса. Афиша ивента уже появилась в соцсетях.

  • Поветкин в последнем бою победил Хьюи Фьюри – двоюродного брата Тайсона Фьюри.
  • Статистика 40-летнего Поветкина – 35 побед и два поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа).
  • У Хантера – 18 побед и одно поражение.

Поветкин: «Хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Есть вероятность, что выйду на ринг до конца года»

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