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ESPN: следующий бой Головкина состоится в феврале или марте
Соперником будет обязательный претендент на титул.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин согласовал условия боя с поляком Камилом Шереметой.
Источник ESPN сообщает, что поединок состоится в конце февраля или в марте 2020 года.
- 37-летний Головкин в последнем бою единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.
- Шеремета одолел Оскара Кортеса техническим нокаутом во втором раунде.
- Геннадий – чемпион IBF и IBO в среднем весе, его соперник – обязательный претендент на титул.
Головкин победил Деревянченко и взял титулы IBF и IBO
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