Гонорар российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина за поединок с американцем Майклом Хантером составит примерно 500-600 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Мир бокса» Андрея Рябинского. Поединок запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Окончательная сумма еще не ясна, но примерно порядок будет такой – 500-600 тысяч долларов», – сказал Рябинский.

Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

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