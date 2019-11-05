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TVA Sports: Ковалев точно проведет еще два боя. Среди претендентов – Бивол и Бетербиев
Сергей не собирается сдаваться.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев намерен провести как минимум два боя после поражения от Сауля Альвареса.
По информации TVA Sports, 36-летний Ковалев хочет отработать контракт с DAZN на два поединка. Об этом источнику сообщила промоутер боксера Кэти Дува. На роль соперников рассматриваются чемпион WBA Дмитрий Бивол и объединенный чемпион WBC/IBF Артур Беретбиев.
- Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и был госпитализирован после боя.
- Канело отказался от выигранного пояса и планирует вернуться в среднюю весовую категорию.
Ковалев улетел в нокаут от Канело и закончил с топ-боями. Возможно, дальше Головкин и завершение
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