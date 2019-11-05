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Тайсон – о подготовке к бою с Льюисом: «Я целый год не занимался сексом с женой»
Трудная жизнь профессионального боксера.
Завершивший карьеру американский боксер Майк Тайсон рассказал о трудной подготовке к поединку против британца Леннокса Льюиса, который состоялся в 2002 году.
«Это было чертовски одиноко. Бокс – самый одинокий вид спорта в мире. Я не занимался сексом с женой на протяжении года. Думаете, мне было дело до Анджея Голоты? Я не видел своих детей месяцами», – приводит слова Тайсона Daily Star.
- Бой Тайсон – Льюис состоялся 8 августа 2002 года, победу одержал Льюис.
- Ранее у Тайсона был поединок с поляком Анджеем Голотой – победу Железного Майка аннулировали из-за положительного теста на марихуану.
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