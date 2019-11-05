Завершивший карьеру американский боксер Майк Тайсон рассказал о трудной подготовке к поединку против британца Леннокса Льюиса, который состоялся в 2002 году.

«Это было чертовски одиноко. Бокс – самый одинокий вид спорта в мире. Я не занимался сексом с женой на протяжении года. Думаете, мне было дело до Анджея Голоты? Я не видел своих детей месяцами», – приводит слова Тайсона Daily Star.

Бой Тайсон – Льюис состоялся 8 августа 2002 года, победу одержал Льюис.

Ранее у Тайсона был поединок с поляком Анджеем Голотой – победу Железного Майка аннулировали из-за положительного теста на марихуану.

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