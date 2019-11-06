Промоутер Эдди Хирн анонсировал третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Канело побил Сергея Ковалева в поединке за звание чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO, после чего же стало известно о желании боксера вернуться в более привычный средний вес. Следующим соперником мексиканца, скорее всего, станет казахстанский боксер Геннадий Головкин. Соперники дрались уже дважды – в одном поединке была зафиксирована ничья, а во втором победа досталась Альваресу. То поражение стало первым в карьере Головкина.

«Его следующим соперником должен стать Геннадий Головкин. Я думаю, что это бой, который все хотят видеть... Мы с Головкиным встретимся на следующей неделе и все обсудим... Думаю, это отличный поединок. Наверное, самый большой бой в мире бокса на данный момент», – приводит слова Хирна boxingnews24.

Канело – первый боксер, бравший пояса в четырех категориях. Прежде он становился чемпионом в первом среднем, среднем и втором среднем весах.

У Сауля 53 победы, две ничьи и одно поражение.

Ковалев улетел в нокаут от Канело и закончил с топ-боями. Возможно, дальше Головкин и завершение

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