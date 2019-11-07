Блогер Логан Пол принял целибат перед 150-миллионым боем. Но не сдержался из-за одной фанатки

9 ноября популярный блогер Логан Пол побьется в матче-реванше с другим популярным блогером Оладжиде Олатунджи (он же – KSI).

О том, чем знаменит Логан Пол, мы рассказывали в отдельном материале. Достаточно одной цифры: первый поединок принес в карман каждого блогера от 35 до 45 млн евро. Для сравнения: Хабиб Нурмагомедов заработал за бой против Дастина Порье 5,5 млн.

Новый поединок между Полом и Олатунджи станет самым громким событием в мире бокса в 2019 году: согласно предположениям The Sun, выручка от pay-per-view и проданных билетов составит 150 млн фунтов (около 173 млн евро).

При подготовке к бою Пол сообщал, что тренеры запретили ему заниматься сексом; этот метод использовали многие известные боксеры – например, Майк Тайсон на протяжении года не спал со своей женой перед поединком с Анджеем Голотой.

Однако Пол все же не справился с физиологией и незадолго до реванша сорвался из-за одной фанатки. «Я чувствую, что стал лучшей версией себя. В лагере, где мы готовимся к бою, вообще нет девушек. Никакого секса во всем лагере, кроме одного случая месяц назад. Но последние четыре недели я обхожусь без секса».

Первый бой Пола и KSI не выявил победителя – судьи раздельным решением запротоколировали ничью.

На канал Пола в YouTube подписаны 19,9 млн человек, на канал KSI – 20,5 млн.

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