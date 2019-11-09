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Австралийский боксер, дважды победивший рак, умер во время тренировки

Австралийский боксер, дважды победивший рак, умер во время тренировки
Eurosport

36 мин. назад

Мужчина боролся изо всех сил, но костлявая взяла верх.

27-летний австралийский боксер Дуайт Ричи скоропостижно умер во время спарринга, который проводил Мельбурне.

9 ноября спортсмен тренировался с соотечественником Майклом Зерафой, пропустил чувствительный удар по корпусу, отошел в угол и упал без сознания. Попытки врачей привести его в чувства ни к чему не привели.

«С большой грустью и потрясением заявляю, что Ричи, к сожалению, скончался сегодня, занимаясь любимым делом. Невозможно смириться с его кончиной. Дуайт навсегда запомнится как один из самых ярких талантов австралийского бокса» – заявил его промоутер и друг Джейк Эллис.

  • Последний бой в карьере Ричи провел 14 августа. В нем он решением судей проиграл Тиму Цзю – сыну Кости Цзю.
  • Всего в карьере Дуайта был 21 бой, 19 из которых он выиграл.
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