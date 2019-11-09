27-летний австралийский боксер Дуайт Ричи скоропостижно умер во время спарринга, который проводил Мельбурне.

9 ноября спортсмен тренировался с соотечественником Майклом Зерафой, пропустил чувствительный удар по корпусу, отошел в угол и упал без сознания. Попытки врачей привести его в чувства ни к чему не привели.

«С большой грустью и потрясением заявляю, что Ричи, к сожалению, скончался сегодня, занимаясь любимым делом. Невозможно смириться с его кончиной. Дуайт навсегда запомнится как один из самых ярких талантов австралийского бокса» – заявил его промоутер и друг Джейк Эллис.

Последний бой в карьере Ричи провел 14 августа. В нем он решением судей проиграл Тиму Цзю – сыну Кости Цзю.

Всего в карьере Дуайта был 21 бой, 19 из которых он выиграл.

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