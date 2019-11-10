В Лос-Анджелесе состоялся боксерский поединок между YouTube-блогерами KSI и Логаном Полом.

Победа досталась KSI раздельным решением судей: 57-54, 56-55, 55-56. Впервые для обоих блогеров бой проходил на профессиональном ринге в рамках боксерского вечера и был титульным поединком ивента.

Ранее блогеры встречались в 2018 году и разошлись ничьей.

На канал Пола в YouTube подписаны 19,9 млн человек, на канал KSI – 20,5 млн.

Бой стал самым громким событием в мире бокса в 2019 году: согласно предположениям The Sun, выручка от pay-per-view и проданных билетов составит 150 млн фунтов.

Блогер Логан Пол принял целибат перед 150-миллионным боем. Но не сдержался из-за одной фанатки

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