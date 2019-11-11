Getty Images
Ковалев: «В шоке от мнения диванных экспертов касаемо боя против Канело»
Сергей не собирается заканчивать, как ему советуют доброжелатели.
Российский боксер Сергей Ковалев удивлен реакции болельщиков на его поражение от мексиканца Сауля Альвареса по прозвищу Канело.
«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего, будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все.
P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность еще никого никогда к хорошему не приводила», – написал 36-летний Ковалев.
- 2 ноября Ковалев проиграл Канело нокаутом в 11-м раунде.
- Статистика Сергея в профессиональном боксе – 34 победы, четыре поражения и одна ничья.
TVA Sports: Ковалев точно проведет еще два боя. Среди претендентов – Бивол и Бетербиев