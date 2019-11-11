Российский боксер Сергей Ковалев удивлен реакции болельщиков на его поражение от мексиканца Сауля Альвареса по прозвищу Канело.

«Я просто в шоке от мнения диванных экспертов касаемо моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих что к чему и почем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего, будущего своей семьи и родных мне людей. Слава богу за все.

P. S. А те, кто хотел разбогатеть на ставочках и не разбогател, те настоящие профаны в этой индустрии. Алчность еще никого никогда к хорошему не приводила», – написал 36-летний Ковалев.

2 ноября Ковалев проиграл Канело нокаутом в 11-м раунде.

Статистика Сергея в профессиональном боксе – 34 победы, четыре поражения и одна ничья.

TVA Sports: Ковалев точно проведет еще два боя. Среди претендентов – Бивол и Бетербиев

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