Ютубер запустил стрим с трансляцией боя Логан – KSI в отражении очков. Его смотрели 11 тысяч человек

9 ноября популярный блогер Логан Пол уступил другому популярному блогеру KSI в боксерском поединке. Победа досталась KSI раздельным решением судей: 57-54, 56-55, 55-56.

Несмотря на статус непрофессиональных спортсменов, блогеры привлекли огромное внимание публики – однако не все зрители захотели платить за трансляцию pay-per-view, предоставленную Sky Sports.

Выход нашелся сам собой: на YouTube появился стрим с мужчиной в солнцезащитных очках – трансляцию боя можно было увидеть в их отражении. В итоге к стриму подключились 11 тысяч человек, а некоторые из них даже давали блогеру советы. «Не двигайся, бро», – написал один из пользователей. «Перестань двигать головой», – вторил ему другой.

Первый поединок между Полом и KSI прошел в августе прошлого года и закончился ничьей.

Первый бой пополнил карман каждого блогера на 35-45 млн евро – второй вряд ли стоил ощутимо меньше.

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