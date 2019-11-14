Боксер дебютировал на профессиональном ринге с победы и сделал предложение любимой

Американский боксер Джошуа Брюкнер сделал предложение возлюбленной после первой победы на профессиональном ринге.

24-летний Брюкнер победил Тейлора Смита и после поединка взял в руки микрофон. «Наверное, вы все ждете, что я вызову кого-то на следующий бой? Нет, я обращусь к любимой девушке. Дорогая, давай!» – сказал бокер и опустился на одно колено. Его избранница Кэти Бетцинг ответила на предложение согласием.

Бой прошел в Лос-Анджелесе.

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