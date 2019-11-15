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Трояновский побил Заградника в первом поединке за год
Неплохой камбэк.
39-летний российский боксер Эдуард Трояновский победил в поединке против чеха Йозефа Заградника. Россиянин вышел на ринг впервые за год.
Поединок прошел в Санкт-Петербурге в рамках Международного боксерского шоу «Короли Нокаутов». Схватка продолжилась все 10 раундов, судьи единогласно отдали победу Трояновскому. Теперь Эдуард – обладатель чемпионского пояса Евразийской федерации профессионального бокса (Eurasian boxing parliament).
«Эмоции непередаваемые! Подустал, но прошел всю дистанцию. Неплохое возвращение: нормально отработал 10 раундов. Готов к будущей работе», – приводит РИА «Новости» слова победителя.
- В последнем для себя поединке Трояновский в октябре 2018 года уступил белорусу Кириллу Релиху в бою за титул чемпиона WBA.
- Статистика Эдуарда – 28-2.
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