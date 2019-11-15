Getty Images

Трояновский побил Заградника в первом поединке за год

Трояновский побил Заградника в первом поединке за год
Eurosport

19 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Неплохой камбэк.

39-летний российский боксер Эдуард Трояновский победил в поединке против чеха Йозефа Заградника. Россиянин вышел на ринг впервые за год.

Поединок прошел в Санкт-Петербурге в рамках Международного боксерского шоу «Короли Нокаутов». Схватка продолжилась все 10 раундов, судьи единогласно отдали победу Трояновскому. Теперь Эдуард – обладатель чемпионского пояса Евразийской федерации профессионального бокса (Eurasian boxing parliament).

«Эмоции непередаваемые! Подустал, но прошел всю дистанцию. Неплохое возвращение: нормально отработал 10 раундов. Готов к будущей работе», – приводит РИА «Новости» слова победителя.

  • В последнем для себя поединке Трояновский в октябре 2018 года уступил белорусу Кириллу Релиху в бою за титул чемпиона WBA.
  • Статистика Эдуарда – 28-2.

Блогер Логан Пол принял целибат перед 150-миллионным боем. Но не сдержался из-за одной фанатки

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте