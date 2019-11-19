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Ковалев – о словах про болельщиков-профанов: «Не надо сеять ****** [фигню]»
Сергей открывает новые пласты русского языка.
Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал свои слова про болельщиков-профанов.
«До меня дошли не совсем приятные сообщения, мол, почему я своих болельщиков называю профанами. Ребят, хочу внести ясность: профанами я называю тех, кто захотел обогатиться на ставках. Увидев заманчивые коэффициенты, ставили деньги на мою победу: «Вот сейчас Ковалев выиграет, и я разбогатею».
Давайте быть честными. Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны. Вот что я имел в виду. К своим болельщикам я отношусь с большим уважением. Не надо сеять в обществе ****** [головку полового члена]. Я поэтому не общаюсь со СМИ, потому что постоянно все переворачивают, выносят в общество», – заявил Ковалев.
- Проиграв Канело, Ковалев лишился титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.
- Сергей не намерен завершать карьеру – он проведет еще как минимум два поединка.
Боксер дебютировал на профессиональном ринге с победы и сделал предложение любимой