Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал свои слова про болельщиков-профанов.

«До меня дошли не совсем приятные сообщения, мол, почему я своих болельщиков называю профанами. Ребят, хочу внести ясность: профанами я называю тех, кто захотел обогатиться на ставках. Увидев заманчивые коэффициенты, ставили деньги на мою победу: «Вот сейчас Ковалев выиграет, и я разбогатею».

Давайте быть честными. Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны. Вот что я имел в виду. К своим болельщикам я отношусь с большим уважением. Не надо сеять в обществе ****** [головку полового члена]. Я поэтому не общаюсь со СМИ, потому что постоянно все переворачивают, выносят в общество», – заявил Ковалев.

Проиграв Канело, Ковалев лишился титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

Сергей не намерен завершать карьеру – он проведет еще как минимум два поединка.

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