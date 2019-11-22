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Мэйуэзер: «Возвращаюсь в 2020 году. Работаем с Дэйной Уайтом над захватывающим поединком»
Вот это поворот! Как думаете, кто станет соперником Флойда?
Непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер сообщил, что в скором времени вернется на ринг.
«Возобновляю карьеру в 2020 году», – написал Флойд в инстаграме.
Также Мэйуэзер заявил, что работает над организацией нового поединка вместе с главой UFC Дэйной Уайтом: «Я и Дэйна Уайт снова трудимся над тем, чтобы подарить миру еще один захватывающий ивент».
- В 2017 году Флойд и Уайт работали над организацией поединка Мэйуэзера против ирландца Конора Макгрегора.
- Тогда Флойд победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого Мэйуэзер больше не появлялся на профессиональном ринге.
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