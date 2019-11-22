Непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер сообщил, что в скором времени вернется на ринг.

«Возобновляю карьеру в 2020 году», – написал Флойд в инстаграме.

Также Мэйуэзер заявил, что работает над организацией нового поединка вместе с главой UFC Дэйной Уайтом: «Я и Дэйна Уайт снова трудимся над тем, чтобы подарить миру еще один захватывающий ивент».

В 2017 году Флойд и Уайт работали над организацией поединка Мэйуэзера против ирландца Конора Макгрегора.

Тогда Флойд победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого Мэйуэзер больше не появлялся на профессиональном ринге.

«Кроссовер как у Мэйуэзера и Макгрегора». Миочич и Фьюри договорились о поединке по правилам бокса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android