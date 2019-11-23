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Каштанов, поменявший украинский паспорт на российский, уступил австралийцу Митчеллу

Каштанов, поменявший украинский паспорт на российский, уступил австралийцу Митчеллу
Eurosport

1 час назад

У судей не было сомнений, кто победил.

Австралийский боксер Джейд Митчелл победил представителя России Станислава Каштанова единогласным решением судей.

Счет судейских записок по окончании боя оказался следующим: 98-92, 98-92, 96-94. «Некоторое время назад я был толстым пьяницей и работал бетонщиком. Я прошел долгий путь, чтобы все поменялось: теперь меня узнают сверстники и люди, которые следят за спортом. Это значит все для меня», – говорил Митчелл перед боем.

Теперь у Джейда стало на один повод для гордости больше – он нанес Каштанову пятое поражение в карьере. Сам Митчелл провел 21 поединок на профессиональном ринге (+20, -1).

  • Проиграв пять раз, Каштанов при этом одержал 36 побед.
  • В июле 2017 года Каштанов сменил украинское гражданство на российское.

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