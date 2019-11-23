Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело прокомментировал резонансные высказывания представителя России Сергея Ковалева, который проиграл ему нокаутом.

«Ковалев не умеет проигрывать. Вес – не оправдание, все боксеры стараются, чтобы сделать вес. Медиа вырывают слова из контекста. Если вы разбираетесь в боксе, то можете высказать свою точку зрения, потому что понимаете, о чем говорите. У меня не было причин беспокоиться об этом», – цитирует 29-летнего Канело ESPN.

Ковалев уступил Канело в 11-м раунде.

После поражения он говорил, что вышел на бой с более молодым соперником из-за денег, а также пожаловался на рамки весовой категории.

Ковалев – о словах про болельщиков-профанов: «Не надо сеять ****** [фигню]»

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