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Канело: «Ковалев не умеет проигрывать, а медиа вырывают слова из контекста»
Мексиканец расставил все точки.
Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело прокомментировал резонансные высказывания представителя России Сергея Ковалева, который проиграл ему нокаутом.
«Ковалев не умеет проигрывать. Вес – не оправдание, все боксеры стараются, чтобы сделать вес. Медиа вырывают слова из контекста. Если вы разбираетесь в боксе, то можете высказать свою точку зрения, потому что понимаете, о чем говорите. У меня не было причин беспокоиться об этом», – цитирует 29-летнего Канело ESPN.
- Ковалев уступил Канело в 11-м раунде.
- После поражения он говорил, что вышел на бой с более молодым соперником из-за денег, а также пожаловался на рамки весовой категории.
Ковалев – о словах про болельщиков-профанов: «Не надо сеять ****** [фигню]»
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