34-летний Деонтей Уайлдер победил Луиса Ортиса в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Матч-реванш состоялся в Лас-Вегасе, в первом бою также победил Деонтей. Американский боксер шикарным ударом с правой нокаутировал соперника в седьмом раунде, хотя после шестого по судейским очкам вел Ортис – 58:56.

Уайлдер в десятый раз защитил чемпионский титул и теперь будет готовиться к титульному бою против Тайсона Фьюри. Поединок запланирован на 22 февраля 2020 года.

У Уайлдера 42 победы, из которых 41 – нокаутом. Также в его активе одна ничья.

Статистика Ортиса – 35-2. Оба поражения – от Уайлдера.

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