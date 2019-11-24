Русский чемпион по боксу заступился за артиста и умер от рук мафии. Он был вышибалой в Нью-Йорке

В названии самого популярного альбома 50 Cent «Get Rich or Die Tryin’» максимально заложен весь смысл американской мечты – разбогатей или умри в процессе. Речь не обязательно о количестве денег на счету. Для Сергея Кобозева метафорическим богатством казалось попадание в телевизор: с детства он с восхищением смотрел на дядек в ринге. В 80-е появились кассеты с записями американских боев, и Сергей часами прокручивал любимые моменты в магнитофоне, повторял их перед зеркалом. Когда Кобозев впервые увидел фильм «Рокки», то лишился сна и бредил профессиональным боксом. Его понимание слова Rich в формуле Фифти Сента окончательно сформировалось.

Сергей родился в Костроме в 1964 году. Сначала он занимался военной карьерой и дослужился до капитана Красной Армии. С детства Кобозев увлекся боксом, а в армии страстно изучал боевые искусства. Сергей не был обычным воякой: спортсмен и военный выучился на инженера-химика в Петербурге и прекрасно разбирался в предмете. Когда он понял, что его призвание связано не с солдатской муштрой, а с перчатками и канатами, то ушел в отставку и пробился в сборную России по боксу, а в 1990-м стал профессионалом. Сергей был высоким и юрким товарищем: при 198 см роста он дрался в первой тяжелой категории (до 90 кг). В 1991 году он выиграл титул чемпиона России в своем весе, побив Александра Митрофанова.

Сергей КобозевEurosport

Но образы с кассет и фильмов никак не соотносились с серой реальностью русских 90-х. Кобозев при первой же возможности сел в самолет и улетел в Нью-Йорк. Там Сергей попал в легендарный Gleason's Gym – старейший боксерский зал города, существующий с 1937 года. Его тренером стал Томми Галлахер: этот коуч запустил карьеры нескольких бойцов средней руки и одного топа – чемпиона США по версии USBA (Ассоциация бокса США) и чемпион мира по версии IBA Лу Саварезе.

Кобозев медленно и уверенно строил карьеру. Первый бой в США он провел спустя несколько месяцев и уложил соперника-ноунейма за шесть раундов. При этом за профессиональную карьеру Кобозев победил 22 раза в 23 боях, в 18 случаях уложив соперника досрочно.

В России у Сергея остались жена и дочь. Сначала у него была мысль все уладить и перевезти их в Штаты. Но с течением времени дороги мужа с женой разошлись. Кобозев познакомился с другой русской эмигранткой Линой Черских, а затем пара съехалась и сняла маленькую однокомнатную квартирку в Бруклине.

Через два года в США Кобозев получил свой первый серьезный вызов. 12 августа 1993-го Сергей вышел на бой с Джоном Руисом, который позже вырос в первого латинского чемпиона-супертяжа. Руис уже тогда славился скучным стилем боя, состоявшим из джебов и клинчей. Поэтому после 10 раундов судьи раздельным решением отдали победу русскому, который бил, а не обнимался. Бой показали по ESPN, и Кобозев впервые по-настоящему понял, что движется к мечте юности. Но пока до всемирной славы было далеко, и ради заработка денег Сергей устроился вышибалой в клуб.

Следующий бой Кобозева прошел в башне Дональда Трампа в Атлантик-Сити 30 июня 1994-го. Американцы к тому времени прозвали Сергея Русским Медведем. Боксер из Костромы бился с экс-чемпионом WBA Робертом Дэниелсом за титул USBA. Кобозев снова доминировал, и Дэниелс сдался через восемь раундов. Это было второе поражение Роберта в карьере, и в следующие девять лет после фейла с русским он не проиграл ни одного боя.

Русский Медведь защитил титул всего два месяца спустя, уложив нокаутом Эндрю Мейнарда. Но затем он освободился от титула и после выноса трех второстепенных соперников получил шанс на бой за титул чемпиона WBC. На драку против Марсело Домингеса Кобозев вышел осенью 1995-го. Он чувствовал, что забрался на пик карьеры, и если бы кто-то рассказал Сергею, какой запредельный кошмар его ждет всего через две недели, Русский Медведь лишь рассмеялся бы в ответ. Бой за титул WBC Кобозев проиграл раздельным решением – это поражение осталось единственным в его карьере профи. Он начал усиленно готовиться к реваншу и продолжал работать в клубе, который любили русские мафиози.

В один из вечеров в заведение пришел известный русский бизнесмен Александр Носов. Знаменит он был, прежде всего, методами ведения дел – улик и трупов не оставлял. Вместе с новым бизнес-партнером Василием Ермихиным Носов праздновал деловой успех, заливался водкой и гоготал, кричал что-то остальным посетителям. Носову захотелось послушать какую-то песню, и он пристал к музыкантам, которые играли собственную программу. Когда артисты отказались, предприниматель ударил одного из них, и в дело вмешался Кобозев. Бывший чемпион USBA без труда отлупил агрессивных гопников и выкинул из клуба.

Через несколько дней Сергей чинил машину в гараже, и к нему в гости заехали знакомые – Носов и Ермихин прихватили дружка Натана Гозмана. Мужчины решили мстить за оскорбленную честь братка: против безоружного Кобозева они достали лом и биту, но все равно не справились с бывшим капитаном и инженером. Тогда Носов достал пистолет и всадил в здоровяка несколько пуль.

Кобозев упал, и бандиты предложили отвезти его в больницу: «Мы не хотели, погорячились, ты сам виноват!». Сергею помогли сесть в машину, и больше о нем никто ничего не слышал.

Через несколько дней после пропажи девушка боксера Лина Черских запаниковала. Она заявила в полицию, рассказала о его ссоре в клубе, но ни копы, ни ФБР не нашли никаких следов возможного преступления. Дело оказалось нераскрытым четыре года, когда труп боксера обнаружили в неглубокой яме в клумбе дома в Нью-Джерси.

Сергей КобозевEurosport

Отморозки повезли Кобозева домой к Носову, который оказался довольно известным авторитетом и жил в Ливингстоне, Нью-Джерси. Несколько часов подлецы избивали истекающего кровью спортсмена, а затем Ермихин сломал ему шею.

Убийц поймали и судили пятого декабря 2001 года – через шесть лет после расправы над Кобозевым. Все трое получили пожизненный срок.

Когда Сергей ехал в США за мечтой, он думал, что путь зависит только от него. Но в планы перспективного боксера ворвалась случайность, которая уничтожила все. Оказалось, что в формуле американской мечты Get Rich or Die Tryin’ нет двух крайностей: хоть Кобозев и умер в попытке добраться до вершины, он сделал это как честный человек, заступившись за слабых. А отморозки, что мнили себя королями и решали, кому жить и умирать, сгниют в тюрьме. И о них никто не вспомнит.

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