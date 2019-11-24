TMZ: Мэйуэзер проведет бои с профессиональным боксером и со звездой UFC
Представляете уровень ажиотажа, если этой звездой окажется Хабиб?
Американский боксер Флойд Мэйуэзер, который объявил о возвращении на ринг, в 2020 году проведет два поединка.
Как сообщает TMZ Sports, сначала Мэйуэзер хочет провести бой против профессионального боксера – вполне вероятно, что им станет реванш против филиппинца Мэнни Пакьяо. Вторым оппонентом Флойда станет звезда UFC «с впечатляющими ударными навыками в стойке».
- В 2015 году Мэйуэзер победил Пакьяо единогласным решением судей.
- В 2017 году Флойд подрался с Конором Макгрегором из UFC и выиграл техническим нокаутом в десятом раунде.
Менеджер Хабиба опубликовал промо к его бою с Мэйуэзером
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