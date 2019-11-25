Боец MMA Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев провели пресс-конференцию перед поединком, который состоится 29 ноября в Москве. Соперники отзывались друг о друге уважительно, а Емельяненко даже подарил Михаилу конфету «Мишка косолапый».

Вот самое горячее из спича оппонентов.

Емельяненко

Я постоянно провожу спарринги, просто не выкладываю их в соцсети, чтобы не давать возможность сопернику изучать мою работу. А соперника я оценил по достоинству. Не увидел ничего такого, что могло бы смутить меня во время боя с Михаилом. Тяжело ему будет в этом поединке. За моей формой стоит большой тренировочный процесс. Я прихожу в спортивный зал и не устаю, могу работать до тех пор, пока тренер не выгонит.

В глазах Михаила я увидел страх. Он меня боится. Я даже не знаю, что может случиться, чтобы я проиграл этот бой. Я его выиграю. Так что выкиньте мысли о моем поражении из головы.

Я уже дал согласие на реванш. Пусть готовится. По правилам ММА? Мне какая разница. Сейчас Михаил не успел бы подготовиться по смешанным единоборствам за такой короткий промежуток времени. Моя цель побить его, чтобы он не делал таких громких заявлений. Ведь он хочет выйти на ринг, чтобы побить меня. У него это не получится.

Кокляев

В начале мне нужно было поднять функциональность, я на это обращал больше внимания. Получилось сделать сердце сильнее, так что считаю, что мы все делали правильно и вовремя. Коронного удара у меня нет, планирую работать и прессинговать, пользоваться своей массой, которую хейтеры записали мне в минус. Я считаю, что это, наоборот, мое преимущество.

Александр, спасибо тебе. При подписании контракта Александр подарил мне протеиновый батончик. Я положил его в сейф для денег, а потом планирую заморозить, чтобы показать своим внукам, правнукам и рассказать, как этот бой изменил меня. Вот и подаренную сегодня конфету я хочу сохранить.

Если говорить современным российским пацанским жаргонным, то наш бой фриковый. Если же говорить советским языком, то это поединок двух здоровых, крепких и мотивированных мужчин. Считаю, что между нами здоровый трэшток. Это не макгрегоровщина, которая чернит в первую очередь спортсмена, когда ты себя никакими деньгами не отмоешь. У нас же здоровый советский юмор, стеб. Думаю, мы в очередной раз доказали, что мы не тупые.

Если выиграю, то конечно дам реванш. И если бы я делал реванш, то уже по правилам ММА.

Слова бойцов приводит РИА «Новости».

Статистика Емельяненко в MMA – 28-7.

У Кокляева нет опыта в профессиональных единоборствах.

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