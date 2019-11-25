Знаменитый британский певец Робби Уильямс хочет провести боксерский поединок с экс-вокалистом группы Oasis Лиамом Галлахером.

«Я занимался боксом, мне это нравится. Если и есть кто-то, с кем бы я хотел побоксировать, то это Лиам Галлахер. Пока он дважды не отвечал мне. Я уже поговорил с Эдди Хирном, он готов [организовать бой]. Я бы очень хотел это сделать.

Отдам ли я свой гонорар на благотворительность? Нет», – цитирует Уильямса The Sun.

Эдди Хирн занимался организацией боксерского поединка между популярными блогерами Логаном Полом и KSI.

Робби Уильямс выступал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

Лиам Галлахер и его брат Ноэл – преданные фанаты «Манчестер Сити».

Бойцы из YouTube зрелищнее Хабиба и популярнее Канело. Почему поединки фриков захватывают мир

Качай приложение Eurosport для iOS или Android