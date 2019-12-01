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Олимпийский чемпион по боксу вызвал Емельяненко на бой
Федерация бокса России готова организовать поединок.
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызвал на поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.
В ночь с пятницы на субботу Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса. После боя 38-летний Емельяненко заявил, что готов боксировать с любым желающим.
«Если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, я, олимпийский чемпион по боксу, вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое его величество бокс», – заявил 36-летний Чахкиев.
- В Федерации бокса России отметили, что готовы организовать этот поединок.
- Чахкиев завершил карьеру в 2017 году, в его активе 26 побед и три поражения. Он является олимпийским чемпионом 2008 года.
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