Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызвал на поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

В ночь с пятницы на субботу Емельяненко в первом раунде нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса. После боя 38-летний Емельяненко заявил, что готов боксировать с любым желающим.

«Если ты отвечаешь за свои слова и готов подраться с кем угодно, я, олимпийский чемпион по боксу, вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое его величество бокс», – заявил 36-летний Чахкиев.

В Федерации бокса России отметили, что готовы организовать этот поединок.

Чахкиев завершил карьеру в 2017 году, в его активе 26 побед и три поражения. Он является олимпийским чемпионом 2008 года.

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