Российский боксер Александр Беспутин побил соотечественника Раджаба Бутаева в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок прошел в ночь на 1 декабря в Монако и продлился все 12 раундов. Беспутин одержал победу по очкам единогласным решением судей – 116:112.

«Чувствовал, что выигрываю. Хочу отдать должное оппоненту, несмотря на то, что он в конце не совсем корректно себя вел. Думаю, это эмоции, это такой же горячий парень. Но я его прощаю, проблем нет. Признаюсь, в последнем раунде я чуть подустал, но понимал, что бой в моих руках. Для меня это был трудный бой. У нас была незаконченная любительская история, хотя мы с ним не встречались. Это парень с амбициями, но я знаю, что он про меня плохо говорил», – приводит слова чемпиона РИА «Новости».

После гонга Бутаев попытался боднуть соперника, хотя Беспутин никак его не провоцировал.

У Беспутина в активе 14 побед, у Бутаева – 12, это первое поражение бойца.

Пояс WBA (Super) в полусреднем весе принадлежит Мэнни Пакьяо.

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