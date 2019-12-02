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Руис: «Вынужден завершить карьеру Джошуа»
Начались словесные набросы перед боем.
Чемпион мира по трем версиям в тяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от боя-реванша против Энтони Джошуа.
«Вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа, ведь если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. На ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить», – цитирует 30-летнего Руиса Sky Sports.
- Реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
- 1 июня Руис победил Джошуа техническим нокаутом и взял чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.
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