Чемпион мира по трем версиям в тяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от боя-реванша против Энтони Джошуа.

«Вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа, ведь если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. На ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить», – цитирует 30-летнего Руиса Sky Sports.

Реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

1 июня Руис победил Джошуа техническим нокаутом и взял чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

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