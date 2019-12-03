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Девушка, обнажившая грудь на бейсболе, станет ринг-герл на реванше KSI и Логана Пола. Она бесподобна
Ну как тут не влюбиться?
Помните активисток, показавших прелести на матче MLB в октябре? Девушки таким жестом привлекли внимание к журналу Shagmag – рекламодатель выделил им деньги, чтобы они пожертвовали их женщинам для борьбы с раком груди.
Одной из дамочек повезло еще больше: помимо денег, Джулия Роуз получила славу и приглашение на реванш ютуб-блогеров Логана Пола и KSI в качестве ринг-герл. Если взглянуть на ее инстаграм, становится ясно, почему это произошло.
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