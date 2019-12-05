«Работаем над кое-чем интересным». Головкин выложил селфи с Кришем
Два монстра на одном фото.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал совместное фото с португальским футболистом Криштиану Роналду.
«Прекрасно провел время, встретившись с моим другом Криштиану Роналду! Работаем над кое-чем интересным вместе с DAZN. Не могу дождаться, когда все смогут это увидеть», – написал Головкин в твиттере.
- DAZN – потоковая служба подписки, которая транслирует множество спортивных событий (топовые футбольные лиги, еврокубки, MLB, NFL, NHL, NBA, бокс, а также бои UFC и Bellator).
- 2 декабря Роналду был признан лучшим игроком Серии A в сезоне-2018/19.
- Параллельно с этим главный конкурент Криша – Лионель Месси – стал первым в истории шестикратным обладателем «Золотого мяча».
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