Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя-реванша с Энди Руисом.

«Соскучился по своим поясам, давно не держал их в руках. Конечно же, я пожму ему руку перед поединком. Но как только прозвучит стартовый гонг, я оторву ему голову», – приводит слова 30-летнего Джошуа Sky Sports.

Реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

1 июня Руис победил Джошуа техническим нокаутом и взял чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. Это первое и единственное поражение в карьере британца.

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