Украинский боксер Александр Усик провел прямую трансляцию у себя в инстаграме, где ответил на вопросы поклонников.

Одной из тем для обсуждения стала недавняя публикация Усика, где он вместе с друзьями в дорогих костюмах посетил казино в Монако.

«Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно – многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино.

Те, кто недоволен, – пишите в личные сообщения, я отвечу, серьезно, только не выставляйте потом в инстаграме, что я вам плохо ответил. Хотите пообщаться – давайте пообщаемся», – заявил Усик. Слова спортсмена приводит Sport24.

Затем Усик обратился к одному из пользователей лично: «Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку. Если ты будешь плохие вещи писать. Напишите хоть кто-то, где вы там».

Усик – непобежденный боксер, выступает в 1-й тяжелой (до 90,7 кг) и тяжелой (свыше 90,7 кг) весовых категориях.

В последнем на данный момент поединке Александр победил американца Чазза Уизерспуна.

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