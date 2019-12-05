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«Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку». Усик сцепился с хейтером в инстаграме
У украинского боксера сдали нервы.
Украинский боксер Александр Усик провел прямую трансляцию у себя в инстаграме, где ответил на вопросы поклонников.
Одной из тем для обсуждения стала недавняя публикация Усика, где он вместе с друзьями в дорогих костюмах посетил казино в Монако.
«Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно – многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино.
Те, кто недоволен, – пишите в личные сообщения, я отвечу, серьезно, только не выставляйте потом в инстаграме, что я вам плохо ответил. Хотите пообщаться – давайте пообщаемся», – заявил Усик. Слова спортсмена приводит Sport24.
Затем Усик обратился к одному из пользователей лично: «Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку. Если ты будешь плохие вещи писать. Напишите хоть кто-то, где вы там».
- Усик – непобежденный боксер, выступает в 1-й тяжелой (до 90,7 кг) и тяжелой (свыше 90,7 кг) весовых категориях.
- В последнем на данный момент поединке Александр победил американца Чазза Уизерспуна.
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