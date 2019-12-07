Когда и где состоится бой, что стоит на кону

Оппоненты встречались 1 июня в Нью-Йорке, и Руис сенсационно нанес Джошуа первое поражение в карьере. В матче-реванше британец постарается вернуть чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе и спасти репутацию – в первом поединке непобедимый до этого олимпийский чемпион в седьмом раунде проиграл нокаутом пухлому американцу мексиканского происхождения. Боксерское шоу состоится 7 декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия) на арене вместимостью в 10 тысяч мест, построенной специально для титульного поединка.

Где смотреть

Трансляция пройдет на сайте Первого канала. Главный бой стартует не раньше 23:50 по Москве, но зрители смогут увидеть все шоу – начало в 21:00. В андеркарде состоится поединок Александра Поветкина и Майкла Хантера.

Кто что сказал

С приближением реванша оппоненты подогрели интерес умеренными порциями трештока.

«Вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа, ведь если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. На ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить», – выдал Руис.

«Соскучился по своим поясам, давно не держал их в руках. Конечно же, я пожму ему руку перед поединком. Но как только прозвучит стартовый гонг, я оторву ему голову», – не менее хлестко парировал Джошуа.

Статистика оппонентов

У Руиса 33 победы (22 нокаутом) и одно поражение – судейским решением.

У Джошуа 22 победы (21 нокаутом) и единственный проигрыш в первом бою с Энди.

Котировки букмекеров

Победа Джошуа: 1,38

Победа Руиса: 2,99

Очевидно, что фаворитом в этом противостоянии остается британский боксер. Правда, перед первым поединком на его победу давали символические 1,05, теперь его вин стоит немного дороже. Для Джошуа это бой не только за пояса, но и за репутацию – никто не ожидал, что первое поражение в карьере он потерпит от грузного американца. Оппоненты – ровесники, обоим по 30 лет. У обоих в статистике лишь по одному поражению, но нокаут Энтони восприняли как сенсацию, особенно на родине – там о нем говорят, как о лучшем тяжеловесе поколения.

Джошуа будет доказывать, что в Нью-Йорке произошло недоразумение, а Руис постарается во второй раз отправить оппонента на настил.

«Я лучше, постараюсь закончить нокаутом». Все о бое Поветкина с Хантером в андеркарде Руис – Джошуа

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