36-летний российский боксер Матвей Коробов проиграл 30-летнему британцу Юбенку-младшему в бою за временный титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA.

Поединок прошел 7 декабря в Нью-Йорке и закончился во втором раунде – российский боец травмировал плечо и снялся с боя.

Это третье поражение в карьере Коробова. В его активе 28 побед и одна ничья.

Юбенк одержал 29-ю победу. У него два поражения за карьеру.

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