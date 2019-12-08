Грузинский чемпион мира избивал должников по приказу мафии. В США его посадили за разбои на 10 лет

В 90-е на криминале было завязано все – бандиты принимали участие во всем, начиная с продажи кваса и заканчивая концертами иностранных звезд. Спорт оказался одной из самых криминализированных сфер на территории бывшего СССР. Поэтому боевые искусства – особенно бокс – превратились в хобби номер один у членов ОПГ. Многие боксеры дорастали до титулов, но темные корни держали их всю жизнь.

Автандил Хурцидзе родился в 1979 году в криминальной столице Грузии Кутаиси. К началу нулевых в Москве заправляли минимум 16 воров в законе, которые начинали в столице Имеретии. Все подростки так или иначе бунтуют против системы, и на постсовке примерами бунта всегда были бандиты. Автандил поддался той же романтике, на которую велись еще фанаты Бонни и Клайда. Хурцидзе занялся боксом и через несколько лет добился серьезных успехов.

Автандил Хурцидзе против Томми ЛэнгфордаGetty Images

В 2002 году он ворвался в профессиональный бокс в среднем весе и сломал техническим нокаутом Георгия Канчавели. Многие спортсмены, занимавшиеся единоборствами в 90-е и нулевые, рвались в США – тогда Россия сильно уступала в возможностях развития профессиональной карьеры. В Штаты уехали Олег Тактаров или Сергей Кобозев – чемпион США по версии USBA в 1994-м. Хурцидзе последовал их примеру спустя 10 лет.

Но карьера Автандила не развилась стремительно. Первые девять боев в США он провел без борьбы за титулы. Он победил шесть раз, два боя свел вничью и один раз проиграл. Когда Хурцидзе понял, что в США его особо не ждут, то отправился на Украину. В 2008-м грузин добился первого титула: в бою за пояс Inter-Continental Middle Title WBA он победил Хавьера Альберто Мамани раздельным решением судей. Этот титул Хурцидзе защитил пять раз, а в 2011-м взял пояс чемпиона мира по версии IBO. Грузинский боец вернулся в США и провел четыре боя против американцев – во всех победил нокаутами. В двух из них – в первом раунде.

Два главных боя в карьере ждали Автандила в 2016-м и 2017-м. Сначала 37-летний Хурцидзе в десятом раунде нокаутировал Антуана Дугласа и стал чемпионом по версии WBO International. А через год в пятом раунде вынес Томми Лэнгфорда и освоил титул чемпиона мира WBO в среднем весе. Выходец из небогатой и разоренной в то время Грузии сделал неплохую карьеру, заработал достаточно денег и относительную славу. Ничего удивительного, если не знать, что Автандил завоевывал и защищал все эти пояса пока работал на смотрящего за Нью-Йорком вора в законе Раждена Шулая по кличке Питерский. Боксер организовал боевое крыло ОПГ и избивал должников до полусмерти по всем Штатам.

В начале 2010-х Автандила представили Раждену в Нью-Йорке. Земляки быстро нашли общий язык, и очарование бандитской жизни вернуло боксера в кутаисскую юность. Шулая как раз искал такого талантливого громилу, как Хурцидзе, чтобы решать дела без лишней болтовни – двоечкой. Боксер возглавил боевое крыло синдиката Раждена.

Для Автандила тут же нашелся проект: Питерский как раз организовал систему подпольных казино по всей Америке. Должники не тянули дикие проценты, и Хурцидзе с удовольствием набрал громил и выколачивал золотишко из котелков. Боксер приезжал с братками в любую точку страны и разбирался с неудачником. Если долг был запредельным или клиент бузил, то избиение происходило в специальной комнате казино. Нередко за этим наблюдал лично Ражден, который после збиения подходил к окровавленному человеку и обещал убить, если не отдаст долг.

После успешного проекта с казино Хурцидзе заслужил доверие и разбирался с личными обидчиками Раждена. Шулая крышевал бизнесменов-земляков, и если те отказывались платить, к ним в гости приезжал чемпион мира IBO. Дальше начиналось короткое чаепитие: в чайник несчастному прилетало несколько чемпионских ударов, и только тогда Автандил говорил – не хотелось сразу же нарываться на непонимание.

За всем этим шоу, как зрители на боксерских поединках, в серых вагончиках наблюдали агенты ФБР. Параллельно Хурцидзе готовился к бою за титул чемпиона мира по версии WBO против Джо Сондерса, назначенному на восьмое июля 2017-го. Но всего за месяц до драки Автандила и еще 33 человек арестовали по обвинению в мошенничестве и рэкете. Оказалось, что Шулая сдал один из его коллег и земляков – Зураб Джанашвили пошел на сделку со следствием.

Весь список обвинений прокуратуры выглядел так: организация преступного сообщества; рэкет и крышевание подпольных игорных домов; вымогательство; похищения бизнесменов; организация ночного клуба, в котором торговали наркотиками; похищения торговых грузов; мошенничество в казино; контрабанда сигарет; торговля контрафактом; подделка паспортов, чеков и финансовых документов; взятки представителям правоохранительных органов. Отдельная статья – грабежи и аферы в казино. Женщины из криминального синдиката изображали проституток, снимали клиентов, после чего усыпляли их хлороформом или врывались братки и грабили любовника. Преступники взламывали игровые автоматы в казино Атлантик-Сити и Филадельфии при помощи хакерских устройств, что позволяло им получать незаконные выигрыши. И почти во всем этом ФБР нашла следы боевого крыла Хурцидзе.

Раждена Питерского посадили в тюрьму на 45 лет – вряд ли вор в законе уже увидит небо без фильтра в клеточку. А его личный боец и чемпион мира сел на 10 лет.

20 лет назад страны бывшего СССР утопали в преступности, потому что это был единственный исправно работающий социальный лифт. Но поведение Автандила, который попал в американскую ОПГ в 2010-х, сложно объяснить чем-то еще, кроме глупой романтики и неправильного понимания фильмов «Славные парни» и «Казино». Теперь вся спортивная карьера, что осталась у Автандила – тренажерка в тюремном дворе.

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