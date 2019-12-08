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Президент WBO: «Джошуа должен провести бой с Усиком в течение 180 дней»
Украинца ждет серьезная проверка.
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBO) Пако Валькарсель анонсировал поединок Энтони Джошуа против Александра Усика – британец должен сразиться с обязательным претендентом на титул в течение полугода.
«Столкновение в дюнах» [реванш Джошуа – Руис] окончено... Теперь случится столкновение претендентов. [Джошуа должен подраться с] обязательным претендентом WBO – Александром Усиком в течение 180 дней», – написал функционер в твиттере.
- Благодаря победе над Руисом британец вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
- Усик провел всего один бой после перехода в тяжелый вес – он побил американца Чазза Уизерспуна.
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