Вице-спикер Госдумы призвал бойкотировать Олимпиаду, боксеры его поддержали

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что российским атлетам не стоит выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. По мнению функционера, лучше вообще бойкотировать соревнования.

«Наказывать таким образом спортсменов и страну – это несправедливо. Мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли спортсменов, когда согласились ехать в Пхёнчхан под белым флагом, и нам предлагают еще пару раз съездить под белым флагом. Я не спортсмен, решать, конечно, будут спортсмены... Но я считаю, что играть в карты с шулером бессмысленно, и ехать никуда не надо, надо организовывать свои соревнования, надо создавать условия, чтобы эти четыре года, они не пропали даром для наших олимпийцев и нашего олимпийского спорта», – сказал Толстой в эфире Первого канала.

Позицию политика поддерживает главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов. «Нам важно, чтобы на международных соревнованиях наши спортсмены представляли именно Россию, чтобы мы выступали под флагом нашей страны, чтобы во время наших побед играл российский гимн. Все наши боксеры знают слова гимна. Мы не хотим ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, ребята с этим согласны. Для нас выступление за Россию важнее всего остального», – приводит слова тренера РИА «Новости».

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Исполком ВАДА пожалел Россию. Нужно было запрещать все турниры без права на нейтральный флаг

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