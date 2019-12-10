Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев назвал санкции ВАДА к российскому спорту сроком на четыре года глупыми.

«Это, конечно, глупое решение. При чем тут страна и определенные личности, которые были виноваты? Очень неправильное решение, которое нужно оспаривать в суде и доказывать свою правоту.

Спортсменам нужно идти вперед, потому что они не причастны к этому. Спортсмены, которые чистые, должны участвовать. Разговаривал с ребятами, но они сказали, что не поедут без флага и гимна. Будем разговаривать еще», – цитирует 37-летнего Кремлева Sputnik Таджикистан.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

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